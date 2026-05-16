Стотици любители на фолклора в красиви носии изпълниха парк "Кенана" в Хасково за Събора "Китна Тракия пее и танцува"

    Хасково този уикенд е столица на българския фолклор. Стотици танцьори, певци и самодейци от цялата страна се събраха в парк „Кенана“, за да представят дейността си в 60-тото юбилейно издание на Националния събор за народно творчество „Китна Тракия пее и танцува“. В конкурсната програмата участват 25 певчески групи, 23 танцови групи, 48 индивидуални изпълнители и 2 самодейни състава, които представят самобитни обичаи.

    Една от тях е Златка Господинова от Хасково, която е колекционер на народни носии. Тя притежава над 150 костюма от всички краища на страната. Днес жената беше облечена в сватбена одежда от Плевенско с кайца на главата. Носията се слага в деня на сватбата и се носи 40 дни, след което се сваля.

    Калина Михайлова от Тутракан пък представи носия на млада омъжена жена от Румъния с накити, дарени на сватбата от свекъра и свекървата.

    Кметът на Хасково Станислав Дечев приветства гостите и им благодари за участието.

    " Преди години нашият събор „Китна Тракия пее и танцува“ беше оценен с най-големия приз в България „Духът на България“. Но разбира се не самият фестивал е духът на България. Това сме всички ние. И докато ни има, докато пеем най-хубавите български песни и танцуваме най-кръшните български хора, и се събираме тук в парк „Кенана“, духът на България ще го има. Благодаря Ви, че сте тук. Благодаря Ви, че влагате цялата си душа в изпълненията си и така правите Хасково най-българското място в България", каза Станислав Дечев.

    Участници имаше и от Одрин. Ансамбъл „Тракия фолк“ са тук за пета година. Те са подготвили две български и едно турско хоро. Досега през годините са печелили и първо, и второ място. 

    Изпълнителите се изявяват на две сцени в парк "Кенана". Председател на журито на първа сцена е изтъкнатият български музикант и композитор Александър Райчев, членове Светлана Станева – преподавател в АМТИИ – Пловдив и Маргарита Цветанова – етнограф от РИМ Хасково. Журито на втора сцена е с председател доц. д-р Димо Енев – преподавател АМТИИ – Пловдив, членове са хореографът Златка Тимонова и етнографът Розалина Гогова. Община Хасково присъжда във всяка категория златен, сребърен и бронзов медал и грамоти за всички участници.

    Източник: Haskovo.NET

