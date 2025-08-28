Хасковкият ансамбъл „Китна Тракия“ с участие на световен шампиоанат по фолклор

Хасковският ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ ще вземе участие в XV Световен шампионат по фолклор „World Folk 2025“ , който ще се проведе в Свети Влас на 29 и 30 август 2025 година.

След множество участия и спечелени награди, това е ново предизвикателство за танцьорите на Иван Иванов. В архива си те вече имат завоювани златен медал и Гран При – Златен Орфей на ХVI Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк 2024“, златен медал от 15-я Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2025“, Златен медал от Световната купа по фолклор – Велико Търново 2025 и Гранд При – Световната купа за 2025 година.

Световният шампионат по фолклор „World Folk 2025“ е част от Шампионатната система по фолклор на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – EAFF с ранг Континентален шампионат. Шампионатната система по фолклор включва локални, национални, регионални, международни и континентални шампионати по фолклорни изкуства. Най-високото събитие от Шампионатната система е Световният шампионат по фолклор „World folk“.

65 години от създаването на ПАНПТ „Китна Тракия“ отбелязва ансамбълът тази година. "По този повод подготвяме тържествена програма, с която да зарадваме гражданите на Хасково както и всички наши приятели и почитатели", каза Димитрийка Христова, председател на читалище "Тракия-2008"

Юбилейният концерт ще се проведе месец ноември.