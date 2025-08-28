От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Хасковкият ансамбъл „Китна Тракия“ с участие на световен шампиоанат по фолклор

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Хасковският ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ ще вземе участие в XV Световен шампионат по фолклор „World Folk 2025“ , който ще се проведе в Свети Влас на 29 и 30 август 2025 година.

    След множество участия и спечелени награди, това е ново предизвикателство за танцьорите на Иван Иванов. В архива си те вече имат завоювани златен медал и Гран При – Златен Орфей на ХVI Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк 2024“, златен медал от 15-я Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2025“, Златен медал от Световната купа по фолклор – Велико Търново 2025 и Гранд При  – Световната купа за 2025 година.

    Световният шампионат по фолклор „World Folk 2025“ е част от Шампионатната система по фолклор на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – EAFF с ранг Континентален шампионат. Шампионатната система по фолклор включва локални, национални, регионални, международни и континентални шампионати по фолклорни изкуства. Най-високото събитие от Шампионатната система е Световният шампионат по фолклор „World folk“.

    65 години от създаването на ПАНПТ „Китна Тракия“ отбелязва ансамбълът тази година. "По този повод  подготвяме тържествена програма, с която да зарадваме гражданите на Хасково както и всички наши приятели и почитатели", каза Димитрийка Христова, председател на читалище "Тракия-2008"

    Юбилейният концерт ще се проведе месец ноември.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    През септември Yettel предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски за първите три месеца от договора
    През септември Yettel предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски за първите три месеца от договора
    преди 27 минути
    Курбан за здраве и благоденствие на димитровградчани дари кметът Иво Димов
    Курбан за здраве и благоденствие на димитровградчани дари кметът Иво Димов
    преди 4 часа
    102 000 евро скрити в хладилния агрегат на тир откриха на Капитан Андреево
    102 000 евро скрити в хладилния агрегат на тир откриха на Капитан Андреево
    преди 5 часа
    Обсъждат идеята улица или площад в Хасково да носят името на Ивайло Балабанов
    Обсъждат идеята улица или площад в Хасково да носят името на Ивайло Балабанов
    преди 5 часа
    Над 480 нарушения установиха от Инспекцията по труда в Хасково за месец юли
    Над 480 нарушения установиха от Инспекцията по труда в Хасково за месец юли
    преди 7 часа
    Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
    Климатик предизвика пожар в МБАЛ-Хасково, евакуираха пациенти
    преди 8 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Иван Радуловски - „Мария“

    Случаен виц

    Курбан за здраве и благоденствие на димитровградчани дари кметът Иво Димов
    През септември Yettel предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски за първите три месеца от договора

    Мечтателите винаги биват наричани луди, но те правят неща, които всички други смятат за невъзможни.- Спайк Лий

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Ягодов шейк
    Ягодов шейк

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини