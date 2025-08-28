От х:

Избухна пожар на Неделния пазар в Димитровград

    В четвъртък вечер, малко след 18:00 часа, на територията на най-голямото тържище на открито в България, Неделния пазар в Димитровград, избухна пожар, който унищожи четири-пет търговски обекта /пазарски маси/. Пожарът е възникнал в района на зеленчуковата секция на тържището.

    На място незабавно пристигнаха пожарни екипи, които успяха да овладеят стихията и да предотвратят разрастването ѝ. Огънят е бил спрян преди да достигне до близко разположен трансформатор и други търговски обекти.

    По предварителна информация, в обектите се е съхранявала силно запалима стока – предимно платове и дрехи, което е допринесло за бързото разпространение на пламъците и нуждите от продължително гасене на стихията.

    Най-вероятно собствениците на засегнатите обекти не са имали застраховка, което означава, че загубите ще бъдат за тяхна сметка. Причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани.

    Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

