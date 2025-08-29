От х:

Вдъхновени от Хасково художници рисуват цветната палитра на града

    В започналия на 27 август пленер по живопис „Хасково-цветна палитра“ изявени творци и художници от цяла България пресъздават цветовете на града, всеки със своя щрих и четка.

    Ситуирани в комплекс на брега на язовир “Клокотница”, 8 художници от цялата страна, в продължение на пет дни, рисуват Хасково в неговата пъстрота, история, кокетни улички и красиви символи.

    Впечатлена от часовниковата кула в центъра на града, както и цялата архитектурна атмосфера около нея, Мария Райчева – доктор по изкуствознание, е една от тях. С над 25 самостоятелни изложби в страната и чужбина, възпитаничката на Националната художествена академия при академик Светелин Русев е за първи път в Хасково. След като вижда и стари снимки на града, художничката се вдъхновява също и от стария облик на площад „Свобода“.

    Нейните платна, както и тези на Мариана Маринова, Костадинка Измирлиева, Николай Алексиев, Надежда Стойнева, Диана Вълчева, Златка Добрева и Борислав Данев ще бъдат експонирани в ХГ „Форум“ на 1 септември от 18 часа.

    Изложбата на всички картини, вдъхновени от Хасково, ще бележи края на пленера.

    Повече за събитието във видеото към статията.

    Източник: Haskovo.NET

