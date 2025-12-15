От х:

Оставиха в ареста Тони Бонбона, задържан с наркотици и везна в Хасково

    Тони Янчев по прякор Тони Бонбона остава в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“ във връзка с обвинение за държане с цел разпространение на наркотици. Определението бе произнесено днес от съдия Деляна Пейкова от Окръжен съд – Хасково.

    51-годишният мъж е от Димитровград, но от години живее в Хасково. През 2021 г. той е бил осъден за държане на наркотици, като му е била наложена условна присъда от 10 месеца с изпитателен срок от 3 години.

    На 6 октомври 2025 г. отново е бил арестуван в областния град. При проверка в жилището му на булевард „Илинден“ са открити топчета с общо тегло от близо 7 грама метамфетамин, включително везна с останки от наркотик по нея.

    Днес адвокатът му Александър Попчев от Пловдив поиска да бъде изменена мярката за неотклонение на клиента му от „задържане под стража“ в по-лека мярка – „домашен арест“ или „парична гаранция“, като изтъкна, че е влошено здравословното състояние на Янчев. Освен това юристът посочи, че откритото количество дрога не е голямо, а и да може той да посрещне у дома предстоящите празници – Коледа, Нова година и рождения си ден.

    Прокурорът по делото Делчо Лачев пледира обвиняемият да остане в ареста, тъй като по производството няма промяна на обстоятелствата, а и предходното осъждане не е оказало възпитателно въздействие.

    В крайна сметка съдия Пейкова прецени, че най-адекватната мярка в случая е „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 23 декември от 10 часа.

    Наградиха 72 деца, участвали в Коледното математическо съзтезание
    Все повече българи си поставят граници в употребата на мобилни устройства, показва ново проучване
    С коледарски песни откриха празничния благотворителен базар „Заедно за храма“ в областна администрация
    Откриха 166 800 цигари в камион и микробус
    Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково
    Пиян, с отнета книжка, катастрофира и заряза пострадал спътник
