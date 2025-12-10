Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград

Двама души са арестувани за наркотици в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В Хасково с 0,07 грама чай за пушене е заловен 19-годишен от село Гарваново. Той е проверен в района на автогарата в града.

24-годишен е задържан за държане на дрога в Тополовград. Вчера в 16 часа младежът е спрян за проверка с леката му кола „Нисан“. В хода на контрола, в джоб на предна лява врата са открити 2 сгъвки с около 4 грама дизайнерски чай. Младежът е задържан до 24 часа по заведеното досъдебно производство.