Хасковски общински съветник съди свой колега за 100 000 лева заради обида

Реплики от заседание в Общински съвет Хасково станаха повод за образуване на дело в Районен съд – Хасково.

Процесът е образуван по жалба на общинския съветник Георги Иванов от „Синя „България“ и бивш кмет на Хасково. Той е предявил граждански иска от 100 000 лева за причинени неимуществени вреди от неговия колега Цвети Лалов от ГЕРБ. Жалбоподателят се чувства засегнат от думи на колегата си: Това, което казвате е абсолютна лъжа“ и „Как не Ви е срам да лъжете за това нещо“, изречени публично в заседателната зала на Общински съвет Хасково на 25.07.2025 г.

В съдебно заседание страните не успяха да постигнат помирение, след което съдът се произнесе по искането за приемане за съвместно разглеждане на гражданския иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 100 000 лева и по искането за доказателства.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 20.01.2026 г. от 11:00 часа.