Задържаха дрогиран водач след катастрофа в Хасково, арестуваха и пиян зад волана

Двама нарушители на пътя са задържани в Хасково и Харманли, съобщиха от полицията.

В управлението в областния град е пренощувал шофьор на „Мазда“. 38-годишният е тестван за дрога след участие в ПТП с материални щети, при което е застигнал друга кола и я ударил отзад. Пробата му за дрога е отчела кокаин.

Бързо производство е стартирало в РУ Харманли срещу водач, употребил алкохол. С мярка на задържане до 24 часа е 49-годишен, движил се по улиците на града с „Опел“ с 1,36 промила алкохол в издишания въздух.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини