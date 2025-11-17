7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско

7 нарушители на Закона за движение по пътищата са заловени през последните три дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

С чужди табели на МПС е заловен водач в Ивайловградско. На 14-ти полицаи са спрели за проверка в село Плевун лек автомобил „Пежо“, управляван от 39-годишен жител на селото. Справка изяснила, че поставените регистрационни табели отговарят за друг автомобил. Водачът е задържан до 24 часа.

Същия ден в Димитровградското село Ябълково е установен 54-годишен водач на „Фолксваген“. Той шофирал колата, която е със служебно прекратена регистрация, заради липса на застраховка „Гражданска отговорност“.

В ареста на управлението е пренощувал и 55-годишен, спрян за проверка с „Мерцедеса“ си. Той е отказал да бъде тестван и да даде кръвна проба за наличие на наркотични вещества.

Последният нарушител същия ден е заловен в Хасково. Мъж на 54 г. се е движил по улиците на града с „Рено“ и наличие на 1,38 промила алкохол.

Също с алкохол на следващия ден в Любимец полицаи са заловили мъж на 37 г. Той е управлявал „Мазда“ след употреба на 1,26 промила в издишания въздух.

Още двама нарушители на пътния закон са хванати вчера. В ареста на областния град е бил 52-годишен, движил се с „Фиат“ по улиците на града след поето количество алкохол – 1,28 промила. Униформените са установили и че той не притежава свидетелство за правоуправление.

В Димитровград е хванат с 1,30 промила сръбски водач на 45 г. на „Дачия“. Той е отказал кръвна проба за медицинско изследване.