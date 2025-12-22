Задържаха трима пияни водачи и един с табели от друга кола

Четирима нарушители на пътя са задържани през почивните дни, съобщиха от полицията.

Бързо производство е заведено в управлението в Харманли. То е срещу 57-годишен водач на „Пежо“, който шофирал с 1,54 промила алкохол, измерени с дрегер. Бил е задържан до 24 часа.

Със същата мярка на задържане в хасковското управление на тази дата е пренощувал водач на „Фолксваген“. След като мъжът от Момчилград на 54 г. е спрян за проверка, полицаите са установили, че регистрационните табели на колата са издадени за друго превозно средство.

На следващия ден са заловени още двама водачи, шофиращи след употреба на алкохол. В РУ Хасково е бил 31-годишен от село Долно Големанци, хванат да управлява „Ауди“ в областния град с наличие на 2,08 промила.

В свиленградския арест е бил 49-годишен хасковлия, шофирал „Дачия“ на АМ „Марица“ с 2,12 промила.