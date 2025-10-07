Задържаха пиян водач и двама дрогирани в Хасковско

Трима водачи, употребили алкохол и дрога са били задържани през денонощието в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В ареста на областния град е пренощувал 22-годишен, шофирал „БМВ“ с метамфетамин.

В Ивайловград също да шофира с дрога е хванат хасковлия на 39 г. Той управлявал товарен „Фиат“ след употреба на канабис.

Третият водач, шофирал с алкохол е заловен в района на ГКПП „Капитан Андреево“ на платно „изход“ за товарни автомобили. Спрян е 57-годишен украинец с влекач „Мерцедес“. Използваният дрегер отчел 2,49 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е отказал кръвна проба.

И по трите случая са образувани бързи производства.