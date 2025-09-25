Задържаха дрогиран младеж в Хасково и пиян водач в Димитровград

Двама нарушители на пътя са задържани в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

В Бригадирския град е хванат 55-годишен, шофирал вчера в ранния следобед „Пежо“ по улиците на града с наличие на 1,83 промила алкохол в издишания въздух.

В ареста на РУ Хасково е пренощувал водач на „Фолксваген“. Тази нощ в 00:45 часа в жк „Орфей“ 18-годишният е проверен от автопатрула. Използваното техническо средство е показало употреба на амфетамин и метамфетамин.

И двамата водачи са дали проби за изследвания. Били са задържани до 24 часа.