Задържаха дрогиран младеж в Хасково и пиян водач в Димитровград

Двама нарушители на пътя са задържани в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

В Бригадирския град е хванат 55-годишен, шофирал вчера в ранния следобед „Пежо“ по улиците на града с наличие на 1,83 промила алкохол в издишания въздух.

В ареста на РУ Хасково е пренощувал водач на „Фолксваген“. Тази нощ в 00:45 часа в жк „Орфей“ 18-годишният е проверен от автопатрула. Използваното техническо средство е показало употреба на амфетамин и метамфетамин.

И двамата водачи са дали проби за изследвания. Били са задържани до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

Езерото в хасковския парк „Кенана“ отново е с вода
преди 28 минути
Хванаха шестима за кражби на агнета, алкохол и мобилни телефони
преди 1 час
Последен топъл ден, идва захлаждане
преди 2 часа
Хасковските линейки с нова база в бившия дом „Майка и дете“
преди 16 часа
Пет отличия за каратеките на „Торнадо“ на състезание в Габрово
преди 18 часа
Осъден за подпомагане на миграция в Гърция отрича вина, иска да си гледа сина и кравите
преди 18 часа

Хванаха шестима за кражби на агнета, алкохол и мобилни телефони
