От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Езерото в хасковския парк „Кенана“ отново е с вода

Изображение 1 от 25
Покажи в галерия

    Езерото в хасковския парк „Кенана“ скоро ще придобие някогашния си вид, та дори и по-добър.

    „От късния следобед снощи започнахме да го пълним с вода“, каза един от съдружниците в хасковската фирма „Ариаман“, която спечели концесията на обекта за 35 години и трябва да вложи над 1 млн. лв. за облагородяване на терена с площ от 22 дка. Годишният наем от 7800 лева ще постъпва в Община Хасково.

    Езерото се захранва с вода от язовир „Тракиец“, като за целта се използва канал на „Напоителни системи“ с дължина около 450 метра. В тази връзка е бил направен ремонт на системата, обясниха още от фирмата.

    Езерото е разделено на две част – в по-голямата нивото на водата ще е 1 метър, а в по-малката ще е 0.50 метра. Вече нивото е на 20 см. Двете езера са като скачени съдове, в стената има дупки, за да може водното огледало да е на едно ниво. Филтрацията ще е чрез естествена ерация – ще се монтират ератори, които да вкарват кислород във водата. 

    Езерото трябва да се напълни с вода до седмица или най-късно до 10 дни, каза още инвеститорът. Той обясни, че дейностите по ремонта на езерото продължават. Ще бъде облагородено островчето, ще се реставрира и мостът, за да добие автентичен вид. Ще бъде монтирано осветление, ще се облагороди и пространството около езерото. 

    За задържането на водата в езерото е използван специален материал – стените са облепени с ЕПДМ мебрана. Вътре ще бъдат пуснати 10 водни колела с педали и 10 кръгли електрически лодки тип „Bumper bolts“, които могат да се блъскат. За по-малките деца ще има друг тип лодки, които се задвижват от собствена сила с ръце. „Ще бъде въведен разумен наем за използване на лодките“, каза инвеститорът. 

    Встрани от езерото се изгражда въжен парк тип „Питър Пан“ и от няколко месеца има заведение „Контейнер“ с храни и напитки, което вече привлича много клиенти.

    Инвеститорите предвиждат официално откриване на обекта да е след около месец.

    Анета Кутелова
     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха дрогиран младеж в Хасково и пиян водач в Димитровград
    Задържаха дрогиран младеж в Хасково и пиян водач в Димитровград
    преди 1 час
    Хванаха шестима за кражби на агнета, алкохол и мобилни телефони
    Хванаха шестима за кражби на агнета, алкохол и мобилни телефони
    преди 1 час
    Последен топъл ден, идва захлаждане
    Последен топъл ден, идва захлаждане
    преди 2 часа
    Хасковските линейки с нова база в бившия дом „Майка и дете“
    Хасковските линейки с нова база в бившия дом „Майка и дете“
    преди 16 часа
    Пет отличия за каратеките на „Торнадо“ на състезание в Габрово
    Пет отличия за каратеките на „Торнадо“ на състезание в Габрово
    преди 18 часа
    Осъден за подпомагане на миграция в Гърция отрича вина, иска да си гледа сина и кравите
    Осъден за подпомагане на миграция в Гърция отрича вина, иска да си гледа сина и кравите
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – СКАНДАУ - ДА ИМ СЕ ДАМ ЛИ

    Случаен виц

    Задържаха дрогиран младеж в Хасково и пиян водач в Димитровград

    Да се изсуши една сълза се изисква повече доблест, отколкото да се пролее море от кръв. Джордж Байрон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Гроздова ракия
    Гроздова ракия

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини