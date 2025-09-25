Езерото в хасковския парк „Кенана“ отново е с вода

Езерото в хасковския парк „Кенана“ скоро ще придобие някогашния си вид, та дори и по-добър.

„От късния следобед снощи започнахме да го пълним с вода“, каза един от съдружниците в хасковската фирма „Ариаман“, която спечели концесията на обекта за 35 години и трябва да вложи над 1 млн. лв. за облагородяване на терена с площ от 22 дка. Годишният наем от 7800 лева ще постъпва в Община Хасково.

Езерото се захранва с вода от язовир „Тракиец“, като за целта се използва канал на „Напоителни системи“ с дължина около 450 метра. В тази връзка е бил направен ремонт на системата, обясниха още от фирмата.

Езерото е разделено на две част – в по-голямата нивото на водата ще е 1 метър, а в по-малката ще е 0.50 метра. Вече нивото е на 20 см. Двете езера са като скачени съдове, в стената има дупки, за да може водното огледало да е на едно ниво. Филтрацията ще е чрез естествена ерация – ще се монтират ератори, които да вкарват кислород във водата.

Езерото трябва да се напълни с вода до седмица или най-късно до 10 дни, каза още инвеститорът. Той обясни, че дейностите по ремонта на езерото продължават. Ще бъде облагородено островчето, ще се реставрира и мостът, за да добие автентичен вид. Ще бъде монтирано осветление, ще се облагороди и пространството около езерото.

За задържането на водата в езерото е използван специален материал – стените са облепени с ЕПДМ мебрана. Вътре ще бъдат пуснати 10 водни колела с педали и 10 кръгли електрически лодки тип „Bumper bolts“, които могат да се блъскат. За по-малките деца ще има друг тип лодки, които се задвижват от собствена сила с ръце. „Ще бъде въведен разумен наем за използване на лодките“, каза инвеститорът.

Встрани от езерото се изгражда въжен парк тип „Питър Пан“ и от няколко месеца има заведение „Контейнер“ с храни и напитки, което вече привлича много клиенти.

Инвеститорите предвиждат официално откриване на обекта да е след около месец.

Анета Кутелова

