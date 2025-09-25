Хасковски квартали са без вода заради аварии

С временно нарушение на водоподаването днес са части от хасковските квартали „Хисаря“, „Тракийски“, „Младежки хълм“, „Овчарски“ и „Република“, съобщиха от ВиК. Причина за това е отстраняване на аварии по главен водопровод за Хасково от Помпена станция „Източна зона“ и от резервоар „Радарите“.

Работи се и по авария на улица „Георги Бенковски“ в Свиленград, като е възможно прекъсване на захранването в района.

Строително-монтажни работи се извършват и по водопроводите за или в селата Голямо Асеново, Злато поле, Каснаково, Добрич, Козлец, Долно Войводино, Царева поляна, Широка поляна, Спахиево, Брястово, Татарево и град Меричлери.