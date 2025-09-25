От х:

Заловиха шофьор на автобус с контрабандни лодки и двигатели за тях

    3 контрабандни надуваеми лодки и 3 извънбордови двигателя за тях са задържани на ГКПП „Капитан Андррево“ при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 19.09.2025 г., около 17:30 часа, на пункта пристига автобус с турска регистрация. В автобуса, управляван от турски гражданин, пътували 12 пътници от Турция за Германия. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците декларирали личен багаж и стоки в нетърговски количества в рамките на законоустановените лимити за безмитен внос. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, при която митническите служители откриват в товарното помещение между пътническите чанти големи пакети, съдържащи общо три надуваеми лодки с размери 6 м дължина и 1.60 м широчина. Открити са още и кашони с три извънбордови двигателя за лодки.

    В хода на проверката се установява, че контрабандната стока е собственост на шофьора. Контрабандните лодки и двигатели са задържани и на водача е съставен акт по Закона за митниците. 

    В сътрудничество с британските институции Агенция „Митници“ продължава работата по пресичането на трафика на така наречени „малки лодки“ и принадлежности за тях през България. Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша. За тригодишното активно взаимодействие с британските правоохранителни органи Агенция „Митници“ са задържани или върнати в Турция 201 „малки лодки“ и близо 1000 принадлежности за тях, сред които и 121 извънбордови двигателя.

    Източник: Haskovo.NET

