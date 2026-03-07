Полицаи спасиха жена при пожар в село Рогозиново.

Вчера сутринта на спешния телефон в РУ Харманли е подаден сигнал за пожар в къща. На място незабавно е изпратен автопатрул. Служителите на МВР са установили, че гори къща, обитавана от трудно подвижна 77-годишна жена. Полицаите – младши инспектор Станислав Райчев и Стоян Козалиев са влезли в дома и са извели безпомощната жена на безопасно разстояние. Пристигналите в същото време огнеборци са локализирали пожара. По първоначални данни той е възникнал от оставени до печката дърва за огрев. Медиците са констатирали, че жената е без изгаряния благодарение на намесата на полицейските служители и е в добро здравословно състояние.