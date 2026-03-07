Обсъждат стратегия за развитие на културата в Хасково

Проект на стратегия за развитието на културата в Община Хасково за периода 2026-2036 година ще бъде разгледан следващата седмица. От местната администрация канят на публичното обсъждане всички граждани и заинтересовани страни.

Проектът е разработен в рамките на Предложение за изпълнение на инвестиция „Нова визия за култура в Община Хасково“, финансирано по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта е развитието на нови културни политики и инструменти за партньорство в сферата на културното развитие.

Заинтересованите лица ще могат да коментират и предлагат идеи.

“Разработването на Стратегия за развитие на културата в Община Хасково е свързано с нуждата от стратегическо планиране и управление с времеви хоризонт от 10 години на сектор, който се развива динамично през последните години. Приоритетно трябва да се постави виждането за развитие на нови форми и политики. Стратегическият документ ще очертае визията и целите за развитие на културата и изкуства в Община Хасково за периода 2026-2036 г. като надгражда постигнатото в областта през предходните години и отчита новата роля на културата и изкуствата като двигател на устойчивото развитие за следващите години до 2036 г.”, заявяват от общината.

Публичното обсъждане ще се проведе на 13 март от 12:00ч. в зала „Хасково“.

Повече информация има на интернет страницата на Община Хасково.