Мъжете започнаха да избират цветя за любимите дами преди 8-ми март

Наближава най-женският ден в годината. В навечерието на 8-ми март пазарът за цветя се оживи и господата започнаха да избират подарък за своите любими дами. За да засвидетелстват своята обич и уважение мъжете днес и утре ще посетят пазара и магазините за цветя. Ще направят своя избор, с който да зарадват любимите.

Цените тази година са леко завишени за някои сортове, но това надали ще спре тези, които искат да зарадват своите половинки и майки.

Традиционно най-търсени са пролетните цветя, като лалета и рози. Сред най-интересните цветя, предлагани в Хасково са големите еквадорските рози. Предлагат се както класически букети, така и по-интересни аранжировки.

“Цените са минимално повишени, няма голяма разлика от миналата година. Розата варира между 3 и 4 евро, според сорта и дължината й. Имаме поръчки за по-нестандартни аранжировки. Някои клиенти предпочитат по-пищни букети, други пък по-семпли”, коментира собственикът на бутик за цветя в Хасково Виктория Димитрова.

И не забравяйте, че цената и големината на цветето или букета не са най-важните неща, а това да зарадвате любимата жена и да я накарате да се усмихне.