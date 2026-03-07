Над 100 деца и младежи се включиха в лекоатлетическия крос „Клокотница“

За поредна година в Хасково се проведе лекоатлетическия крос „Клокотница“. Надпреварата се организира по традиция около 9-ти март, датата на която войската на Цар Иван Асен II побеждава армията на епирския деспот Теодор Комнин.

Над 10 деца и младежи се включиха в днес Ото състезание. Участници имаше от Хасково, Пловдив, Стара Загора, Харманли и Димитровград.

Състезателите бяха разделени на възрастови групи, като най-големите бяха до 14 години.

В зависимост от възрастта дистанцията бе различна. За най-малките до 8 години тя бе 150 метра. От 10 до 12 участниците тичаха 600 чете, а за най-големите – до 14 години, дистанцията бе 1200 метра.

Организаторите от СК „Атлетик“ и Община Хасково осигуриха награди за класиралите се на призови места.