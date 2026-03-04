Домашен арест за пиян шофьор без книжка, забил се в стълб в Хасково

Пияният водач, който самокатастрофира в метален стълб край кръговото на кръстовището на булевард „Раковски“ и улица „Ком“ в Хасково, ще бъде освободен с мярка „домашен арест“. Това реши днес съдия Иван Маринов от Районен съд – Хасково.

Припомняме, че инцидентът стана на 28 февруари около 23:40 часа. Тогава 36-годишният хасковлия Николай Гюргаков управлявал автомобил „Опел Антара“. Загубил е контрол над управлението, напуснал е уличното платно, качил се на разделителното островче и се е забил в метален стълб. След удара той бе откаран в болницата със счупена ръка. Дрегерът отчел 2,81 промила алкохол, като отказал кръвна проба. Оказа се, че шофьорската му книжка е била отнета. Той вече е бил осъден за сходно провинение – през октомври 2024 г. му е била наложена условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години, включително е бил лишен от право да управлява МПС. Настоящото деяние е извършено в изпитателния срок.

В тази връзка прокурорът по делото пледира обвиняемият да остане в ареста и добави, че в случая той е личност със завишена обществена опасност.

Защитникът на Гюргаков – адвокат Тома Найденов, пледира клиентът му да бъде освободен под домашен арест. Юристът изтъкна, че Гюргаков има 3-годишно момиче, за което да се грижи, а и на самия него му било трудно да се обслужва в ареста заради счупената си дясна ръка. Адвокат Найденов акцентира, че в случая не е необходимо налагане на най-тежката мярка, тъй като известни личности като популярния шеф-готвач Андре Токев и телевизионния водещ Димо Алексиев са били залавяни да шофират след употреба на алкохол при повторност, но не са оставяни в ареста. Юристът вметна и лични трагедии в семейството на Гюргаков – преди две години той загубил първото си дете, а през 2010 година сестра му се самоубила на 22-годишна възраст. Найденов допълни, че това не го оправдава, но се е отразило на психиката му.

В крайна сметка съдия Иван Маринов прецени, че обвиняемият ще бъде освободен под „домашен арест“ с електронна гривна.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково на 10 март от 14:00 часа.

Предвиденото наказание е от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева.

