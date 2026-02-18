С 2,44 промила е шофирал водачът на джипа, преследван от полицаи в Хасково

Водачът на катастрофиралия джип „Фолксваген“, който вчера беше преследван от полицаи в Хасково, е управлявал с 2,44 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В 13:30 часа в района на булевард „България“ патрул е подал звуков и светлинен сигнал на джипа. Водачът му – 37-годишен жител на село Стамболийски, не спрял на разпореждането, продължил пътя си и увеличил скоростта. Незабавно са предприети действия по спирането му с допълнителни полицейски подкрепления. След направени няколко обиколки в района, при които преследваната кола е ударила и случаен паркиран автомобил, мъжът я изоставил и хукнал да бяга пеша. Незабавно е заловен, но оставеният на свободна скорост автомобил тръгнал на заден ход и се ударил в бетонен стълб до бившето ТМАСС край улица „Добруджа“. Един от полицейските автомобили в близост до него е бил леко ударен, от което са настъпили леки материални щети.

Задържаният беглец е тестван с дрегер, който отчел наличие на 2,44 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му за срок до 24 часа по заведеното бързо производство.