Арестуваха водач с 3,25 промила и трима дрогирани

Четирима водачи, нарушили пътния закон са задържани през денонощието, съобщиха от полицията.

Двама мъже на 33 г. и 23 г. са били в хасковския арест. Първият е хванат да управлява „Фолксвагена“ си с 3,25 промила алкохол по улиците на града, а вторият е шофирал „БМВ“ след употреба на канабис и метамфетамин.

В ареста на РУ Тополовград са пренощували двама на 35 г. и 24 г. След проверка и тестове с техническо средство е установено, че първият се е движил с леката си кола „Мерцедес“, след като е взел кокаин и канабис. По-младият мъж е шофирал същата марка кола с наличие на метамфетамин.

По четирите случая са образувани бързи производства, а водачите са били с полицейска мярка на задържане.