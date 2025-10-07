От х:

Водач без книжка заплаши пътен полицай при опит за проверка за алкохол и дрога

Водач, заплашващ с физическа саморазправа пътен полицай е задържан в управлението в Тополовград, съобщиха от полицията.

Вчера около 16 часа на улица „3 март“ в града автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „Рено“. Колата е била шофирана от 40-годишен жител на града. Той е отказал да представи лична карта и свидетелство за правоуправление, отказал е да бъде тестван за алкохол и дрога, както и да даде кръвна проба за изследване.

Последвало е задържането му. Изяснено е, че същият е неправоспособен водач. Образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

