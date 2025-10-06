Пиян водач удари четири паркирани коли

Четирима нарушители на пътя са задържани през почивните дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

На 4-ти в РУ Димитровград е пренощувал 35-годишен водач на „Форд“, заловен да го шофира след употреба на алкохол – 1,88 промила. Мъжът е причинил ПТП с материални щети на улица „Патриарх Евтимий“. Той е ударил 4 паркирани автомобила. Отказал е кръвна проба и е задържан.

В хасковското управление същия ден е бил неправоспособен водач на „Фолксваген“. Униформените полицаи са го спрели на улица „Добруджа“, а използваното техническо средство показало употреба на амфетамин и метамфетамин.

В РУ Хасково в късния следобед е бил и водач от Исперих на 38 г. Той се е движил по улиците на областния град с „Шевролет“ след употреба на кокаин.

На следващия ден на хасковския булевард „България“ е хванат да шофира „Мерцедес“ 42-годишен. Дрегерът му показал 2,64 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е 24-часовото му задържане