Весело Коледно тържество се проведе в село Книжовник

В събота в читалището на село Книжовник се състоя традиционното Коледно тържество, което събра жители и приятели на общността. Празникът бе изпълнен с уют, усмивки и коледна магия, а Дядо Коледа поздрави всички послушни деца.

В рамките на събитието се проведе Кулинарна изложба-конкурс, където най-умелите домакини показаха своите вкусни творения. Първо място спечели най-малката участничка Марта Добрева от село Мандра.

Традиционният Коледен базар се провежда за поредна година с цел да се съберат средства за предстоящи събития, както и за ремонт на читалището – духовното огнище на селото.

Жителите и гостите на село Книжовник се насладиха на празнична атмосфера и споделиха духа на щедростта и надеждата. Събитието завърши с усещане за единство и радост, оставяйки приятни спомени и вдъхновение за следващите празници.