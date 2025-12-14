От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Весело Коледно тържество се проведе в село Книжовник

Изображение 1 от 12
Покажи в галерия

    В събота в читалището на село Книжовник се състоя традиционното Коледно тържество, което събра жители и приятели на общността. Празникът бе изпълнен с уют, усмивки и коледна магия, а Дядо Коледа поздрави всички послушни деца.

    В рамките на събитието се проведе Кулинарна изложба-конкурс, където най-умелите домакини показаха своите вкусни творения. Първо място спечели най-малката участничка Марта Добрева от село Мандра.

    Традиционният Коледен базар се провежда за поредна година с цел да се съберат средства за предстоящи събития, както и за ремонт на читалището – духовното огнище на селото.

    Жителите и гостите на село Книжовник се насладиха на празнична атмосфера и споделиха духа на щедростта и надеждата. Събитието завърши с усещане за единство и радост, оставяйки приятни спомени и вдъхновение за следващите празници.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    С 250 хористи на сцена и песни край елхата Хасково изпрати X Национален фестивал на коледната песен
    С 250 хористи на сцена и песни край елхата Хасково изпрати X Национален фестивал на коледната песен
    преди 2 часа
    ВиК подмени над 1500 метра водопроводи в селата на Харманли и Любимец
    ВиК подмени над 1500 метра водопроводи в селата на Харманли и Любимец
    преди 3 часа
    Свободни работни места в Бюрото по труда в Хасково
    Свободни работни места в Бюрото по труда в Хасково
    преди 3 часа
    Времето в неделя ще бъде предимно слънчево
    Времето в неделя ще бъде предимно слънчево
    преди 8 часа
    Дубълът на „Хасково“ с пореден успех
    Дубълът на „Хасково“ с пореден успех
    преди 19 часа
    Хасковските борци завършиха годината с нови отличия
    Хасковските борци завършиха годината с нови отличия
    преди 21 часа

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

    Случаен виц

    С 250 хористи на сцена и песни край елхата Хасково изпрати X Национален фестивал на коледната песен

    Ако можеш бъди по-умен от другите, но не го показвай. - Филип Честърфийлд

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Крокети от гъби
    Крокети от гъби

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини