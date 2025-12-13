Дубълът на „Хасково“ с пореден успех

Дублиращият отбор на „Хасково“ записа нов успех в „Б“ група. В среща от регион „Юг“ тимът се наложи над „Раковски“. Воденият от Виктор Колянов отбор се спечели с 92:88 точки.

Динко Христов реализира 34 точки, капитанът Иван Иванов добави 19 т., Стоян Гачев – 13 т., Йоан Желев – 12 т., Виктор Колянов – 11 т. За „Раковски“ най-резултатен с 32 точки е Петър Изевков.

Утре от 18:00 часа първият отбор на „Хасково“ приема „Чавдар“ (Троян) в последния за календарната година кръг в първенството на регион „Запад“ в „А“ група.