От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Дубълът на „Хасково“ с пореден успех

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    Дублиращият отбор на „Хасково“ записа нов успех в „Б“ група. В среща от регион „Юг“ тимът се наложи над „Раковски“. Воденият от Виктор Колянов отбор се спечели с 92:88 точки. 

    Динко Христов реализира 34 точки, капитанът Иван Иванов добави 19 т., Стоян Гачев – 13 т., Йоан Желев – 12 т., Виктор Колянов – 11 т. За „Раковски“ най-резултатен с 32 точки е Петър Изевков.

    Утре от 18:00 часа първият отбор на „Хасково“ приема „Чавдар“ (Троян) в последния за календарната година кръг в първенството на регион „Запад“ в „А“ група.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Хасковските борци завършиха годината с нови отличия
    Хасковските борци завършиха годината с нови отличия
    преди 2 часа
    Турнир по футбол за деца „Купа Хасково 2025“ започна в спортна зала „Спартак“
    Турнир по футбол за деца „Купа Хасково 2025“ започна в спортна зала „Спартак“
    преди 5 часа
    Кметът на Долно Брястово възстанови неработещата чешма, за която сигнализира жител на селото
    Кметът на Долно Брястово възстанови неработещата чешма, за която сигнализира жител на селото
    преди 7 часа
    Село Конуш с нов кладенец за водоползване
    Село Конуш с нов кладенец за водоползване
    преди 7 часа
    Ден на отворените врати в ОУ „Свети Иван Рилски“ събра бъдещи ученици и техните родители
    Ден на отворените врати в ОУ „Свети Иван Рилски“ събра бъдещи ученици и техните родители
    преди 7 часа
    Около 400 деца се явиха на Коледно математическо състезание в Хасково
    Около 400 деца се явиха на Коледно математическо състезание в Хасково
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – ГМО: Краят на еволюцията

    Случаен виц

    Турнир по футбол за деца „Купа Хасково 2025“ започна в спортна зала „Спартак“

    Човек стои в сянката си и се чуди защо му е тъмно. - Дзен пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Крем карамел
    Крем карамел

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини