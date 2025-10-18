От х:

Дубълът на “Хасково” с нов успех в баскетболната “Б” група

    Вторият отбор на БК „Хасково“ записаха категоричен успех в третия кръг на ББЛ Б група. В мач от регион “Юг” момчетата, водени от Виктор Колянов, се наложиха над 3.6.9. Баскетболен Клуб със 107:50 точки.

    Хасковлии доминираха през целия двубой, печелейки всяка една от 4-те части. Още на полувремето разликата достигна над 20 точки, а до края тимът в бели екипи запази темпото и напълно контролираше срещата.

    “Всички баскетболисти получиха игрово време и се представиха страхотно, показвайки отборен дух и силна мотивация”, заявиха от щаба на К “Хасково”. 

    Йоан Желев записа дабъл-дабъл от 25 т. и 17 асистенции, към които добави 8 отнети топки и 4 борби. Георги Кирков също записа дабъл-дабъл с 14 т. и 17 борби. Иван Иванов наниза 19 т. и овладя 7 борби, а Исмет Кара допринесе за успеха със 17 т. 

    Утре от 18:00 часа А-отборът на “Хасково” е домакин на “Левски А” в мач от регион “Запад” на “А” група. 

