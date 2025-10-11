От х:

Дубълът на БК „Хасково“ с втора победа в шампионата

Баскетболистите от дублиращия  тим на „Хасково“ записаха поредна победа в „Б“ група. В мач от регион „Юг“ хасковлии се наложиха над „Олимпия“ (Ямбол). Воденият от Виктор Колянов отбор спечели след продължения с 90:85 точки. Редовното време завърши при резултат 79:79. За успеха помогна и играещият треньор Колянов, който се включи в двубоя и с опита си подкрепи младите играчи на „Хасково“.

Успехът бе втори пореден за тима. С 4 точки „Хасково“ е на второ място в региона. Със същия актив, но с по-добри други показатели, е „Пловдив Мамбас“. 

На 18-ти октомври в Асеновград „Хасково Б“ играе с Баскетболен клуб 3.6.9.

Мач през уикенда трябваше да има и  

А-отборът на „Хасково“. Двубоят с „Ботев 2012“ (Враца) обаче бе отложен. Така седмица по-късно „Хасково“ ще посрещне столичния „Левски А“. 

