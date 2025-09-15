От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Боян Тенев остава в БК “Хасково” и през сезон 2025/2026

Още един състезател се е разбрал с ръководството на баскетболния “Хасково” и ще остане в клуба и през предстоящата кампания. Това в Боян Тенев, който се присъдени към “А” отбора през миналия сезон. 

Новината бе съобщена от управата на БК “Хасково” в социалните мрежи. 

“През миналата година той се присъедини към състава и остави страхотни впечатления със своите енергия, опит и борбеност на терена. Сигурни сме, че и през предстоящата кампания той ще бъде сред състезателите, които ще помагат в ключовите моменти и ще допринасят за успехите на отбора”, казват от БК “Хасково”. 

На 21-ви септември отборът, воден от Янко Желев, гостува на “Видабаскет”, в мач от първи кръг на регион “Запад” в “А” група. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Задържаният за рекордните 740 кг марихуана мислил, че превозва тютюн за наргиле
Задържаният за рекордните 740 кг марихуана мислил, че превозва тютюн за наргиле
преди 2 часа
Откриха наркотици в дома на отказал наркотест, хванаха и пиян шофьор
Откриха наркотици в дома на отказал наркотест, хванаха и пиян шофьор
преди 3 часа
Божидар е на финал в Токио
Божидар е на финал в Токио
преди 3 часа
ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще
ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще
преди 4 часа
Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“
Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“
преди 4 часа
В ОУ „Св. Климент Охридски“ вместо букети дариха средства за деца в нужда
В ОУ „Св. Климент Охридски“ вместо букети дариха средства за деца в нужда
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Траките, Библейското сътворение и Потоп

Случаен виц

Задържаният за рекордните 740 кг марихуана мислил, че превозва тютюн за наргиле

"Най-горчивата истина е по-приятна от най-приятното заблуждение." Захарий Стоянов

Последни обяви

Случайна рецепта

Пресносолка
Пресносолка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини