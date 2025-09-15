Боян Тенев остава в БК “Хасково” и през сезон 2025/2026

Още един състезател се е разбрал с ръководството на баскетболния “Хасково” и ще остане в клуба и през предстоящата кампания. Това в Боян Тенев, който се присъдени към “А” отбора през миналия сезон.

Новината бе съобщена от управата на БК “Хасково” в социалните мрежи.

“През миналата година той се присъедини към състава и остави страхотни впечатления със своите енергия, опит и борбеност на терена. Сигурни сме, че и през предстоящата кампания той ще бъде сред състезателите, които ще помагат в ключовите моменти и ще допринасят за успехите на отбора”, казват от БК “Хасково”.

На 21-ви септември отборът, воден от Янко Желев, гостува на “Видабаскет”, в мач от първи кръг на регион “Запад” в “А” група.