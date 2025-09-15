Задържаният за рекордните 740 кг марихуана мислил, че превозва тютюн за наргиле

Задържаният за рекордните 740 кг марихуана в тур ще остане за постоянно в ареста. Това реши днес съдия Деляна Пейкова от Окръжен съд – Хасково.

49-годишният Нихат Каратай беше арестуван на 11.09.2025 г. на ГКПП „Капитан Адреево“. Той управлявал товарна композиция – влекач и полуремарке с немска регистрация. Пътувал от Германия за Турция. Водачът представил документи, че превозва фрезова машина. При щателна митическа проверка, в предната част на товарното помещение между челната стена и декларирания товар, са открити 20 картонени кашона и 22 текстилни чанти, обвити с прозрачно и черно фолио, съдържащи 656 вакуумирани пакета с марихуана за 11 826 880 лева. Количеството е най-голямото, откривано на ГКПП „Капитан Андреево“ през последните 15 години.

В съдебната зала днес обвиняемият и адвокатката му поискаха по-лека мярка от „задържане под стража“. Те изтъкнаха, че Карай не знаел, че превозва марихуана и знаел, че това е тютюн за наргиле.

Прокурорът по делото Елеонора Иванова настоя за постоянен арест.

В крайна сметка съдия Пейкова, че най-адекватната мярка за неотклонение е „задържането под стража. За това престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор и глоба от 200 000 до 300 000 лева.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 23.09.2025 г. от 10:00 ч.