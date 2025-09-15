От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Откриха наркотици в дома на отказал наркотест, хванаха и пиян шофьор

Униформени са заловили водач, направил опит да избегне проверка в Свиленград, съобщиха от полицията. На 13-ти в 19,10 часа на улица „Ал.Стамболийски“ автопатрул е подал сигнал за проверка на лек автомобил „Мерцедес“. Водачът на колата не е спрял и е направил опит да се укрие.

Той е побягнал, но е задържан и е установена самоличността му – 44-годишен от града, познат на органите на реда. Пробата му за алкохол е отрицателна, но е отказал такава за наркотици. При справка се изяснило, че същият вече е наказван за такова деяние по административен ред с влязло в сила наказателно постановление.

При последвала проверка в жилището му на улица „Македония“ са намерени 32 незаконно притежавани бойни патрона и грам марихуана. Мъжът е задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.

Друго бързо производство е стартирало в управлението в Хасково. То е срещу 40-годишен от с.Воденци, заловен да шофира до разклона за с. Кралево лек автомобил „Сеат“ след употреба на 1,16 промила алкохол. Същият е отказал кръвна проба. Мярката му на задържане е била до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаният за рекордните 740 кг марихуана мислил, че превозва тютюн за наргиле
Задържаният за рекордните 740 кг марихуана мислил, че превозва тютюн за наргиле
преди 27 минути
Божидар е на финал в Токио
Божидар е на финал в Токио
преди 2 часа
ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще
ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще
преди 2 часа
Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“
Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“
преди 2 часа
В ОУ „Св. Климент Охридски“ вместо букети дариха средства за деца в нужда
В ОУ „Св. Климент Охридски“ вместо букети дариха средства за деца в нужда
преди 2 часа
Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Продължава ли ледниковият период днес?

Случаен виц

ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще
Задържаният за рекордните 740 кг марихуана мислил, че превозва тютюн за наргиле

Илюзиите, както и зъбите се губят с възрастта. -Сидни Смит

Последни обяви

Случайна рецепта

Сирене с пиперки и лук
Сирене с пиперки и лук

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини