Откриха наркотици в дома на отказал наркотест, хванаха и пиян шофьор

Униформени са заловили водач, направил опит да избегне проверка в Свиленград, съобщиха от полицията. На 13-ти в 19,10 часа на улица „Ал.Стамболийски“ автопатрул е подал сигнал за проверка на лек автомобил „Мерцедес“. Водачът на колата не е спрял и е направил опит да се укрие.

Той е побягнал, но е задържан и е установена самоличността му – 44-годишен от града, познат на органите на реда. Пробата му за алкохол е отрицателна, но е отказал такава за наркотици. При справка се изяснило, че същият вече е наказван за такова деяние по административен ред с влязло в сила наказателно постановление.

При последвала проверка в жилището му на улица „Македония“ са намерени 32 незаконно притежавани бойни патрона и грам марихуана. Мъжът е задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.

Друго бързо производство е стартирало в управлението в Хасково. То е срещу 40-годишен от с.Воденци, заловен да шофира до разклона за с. Кралево лек автомобил „Сеат“ след употреба на 1,16 промила алкохол. Същият е отказал кръвна проба. Мярката му на задържане е била до 24 часа.