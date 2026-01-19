Хванаха двама водачи на камиони, единият пиян, другият дрогиран

Водач на товарен автомобил е бил заловен с алкохол на АМ „Марица“, съобщиха от полицията. В петък, в 14:10 часа пътните полицаи са спрели за проверка на км.100 товарно „Рено“. Колата е била управлявана от 59-годишен украински водач. Проба с дрегер отчела 2,6 промила алкохол. Мъжът е отказал кръвни изследвания и е бил задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.

Същото производство е заведено в неделя в Хасково. То е срещу 36-годишен водач на „Мазда“, шофирал след употреба на кокаин, потвърдено с техническо средство. Отказал е да даде кръв за химичен анализ.