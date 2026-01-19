Задържаха хасковлия с метадон и младеж с чай за пушене при слизане от влак

Двама души са задържани с наркотик на 17-ти в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В 12 часа в Любимец полицаи са извършили проверка на младеж, слизащ от пътнически влак на жп гарата в града. В него са намерени 23 сгъвки с общо тегло 7,2 грама със суха зелена листна маса – чай за пушене. Стартирало е бързо производство.

Вторият пренощувал в ареста за същото нарушение е в Хасково. В 23 часа на улица „Найчо Цанов“ е обискиран 36-годишен. Криминалистите са открили пликче с кристално вещество с тегло 3 грама, реагиращо при полеви наркотест на метадон. Задържането му е във връзка с образуваното досъдебно производство.