Откриха наркотици в склад на заведение и в три жилища в Хасковска област

Трима души са арестувани с дрога в Хасковска област, съобщиха от полицията.

45-годишна жена е задържана в РУ - Свиленград. Вчера полицаи са извършили проверка в склад на заведение на булевард „България“, на което жената е управител. Открити са 2,5 грама марихуана и 18 патрона от един калибър без разрешително. Полицаите са проверили и частен дом на улица „Христо Смирненски“, където живеел партньорът на жената – постоянно пребиваващ в страната 47-годишен турски гражданин. Оттам са иззети още 6,86 грама марихуана, предадени с протокол на разследващите.

Жената и мъжът са били задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

В управлението в Харманли също е бил заловен мъж с дрога. Снощи около 20 часа на улица „Искър“ е проверен жител на града на 42 г. В раницата му е намерен плик със суха зелена листна маса с тегло 2,5 грама, реагираща при полеви наркотест на марихуана. Последвали са проверки в обитавани от него две жилища – в жк „Изгрев“ и на улица „Лозенград“, откъдето са иззети още 15 грама от същия вид наркотик и 920 къса безакцизни цигари от различни марки. Задържан е до 24 часа.