Жена и четирима мъже са заловени с дрога в Хасковска област

Жена и четирима мъже са заловени с дрога в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

В ареста на управлението в Димитровград е бил 33-годишен, носел в себе си торба със суха зелена листна маса с тегло 650 грама. Полевият наркотест е потвърдил, че веществото е марихуана.

В участъка в Симеоновград са задържани двама младежи на 22 г. и 21 г., всеки от тях държал по грам бяло кристално вещество.

В хасковското управление също са били доведени двама – 31-годишен със сгъвка чай за пушене и 27-годишна от Сливен, държала 2 сгъвки кафяво прахообразно вещество – фентанил.

Източник: Haskovo.NET

