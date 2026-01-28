От х:

Календар

Три деца и млад мъж са хванати с наркотици

Три деца и млад мъж са задържани с наркотици в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Вчера около 15:30 часа полицаи са извършили проверки на трима непълнолетни в района на жп гарата в Димитровград. В момиче и момче на по 17 г. са открити по грам канабис, а в 16-годишен – грам метамфетамин, потвърдени с полеви наркотест. Децата са предали дрогата с протокол на униформените.

В управлението в Харманли е установен млад мъж за съхранение на наркотици. 21-годишен жител на село Главан е проверен снощи, минути преди полунощ като пътник в паркиран пред игрална зала „Фолксваген“. Той е признал, че откритото бяло кристално вещество с тегло 1 грам е негово и е задържан с полицейска мярка на задържане.

Млад водач е заловен да шофира след употреба на наркотик. Вчера в 13:45 часа в Симеоновград на улица „Янко Сакъзов“ е проверен лек автомобил „Фиат“. Колата е била шофирана от 18-годишен младеж от село Тянево. При изпробване с наркотест е установено наличие на метамфетамин. Младежът е отказал кръвни изследвания и е задържан до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

    Об
    Оборище
    29 0
    10:18, 28 яну 2026
    Последният пласьор пристигна в 05 часа с такси 666 999, като идва за 4 път през денонощието. Задържани лица няма
Жребият не бе благосклонен за ОФК „Хасково“. Тимът излиза срещу „Марица“ за купата на аматьорите
Водата в Хасково и Въгларово остава забранена за пиене и готвене
1225 социални помощи за ниски доходи са отпуснати през декември
Хасково се прекланя пред жертвите на комунизма на Първи февруари
До 14 градуса в сряда, но с променлива облачност и южен вятър
Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“
До 14 градуса в сряда, но с променлива облачност и южен вятър
