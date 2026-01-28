Водата в Хасково и Въгларово остава забранена за пиене и готвене

Водата в Хасково и околностите остава забранена за пиене и готвене. Причина за това са последните резултати от лабораторните изследвания.
В 2 от 9 проби са отчетени завишения по показател „естествен уран“. Едната проба е отчела 34,6 ± 1.4 µg/l, а другата е 40,3 ± 1,7 µg/l, при норма от 30 µg/l.
Забраната за ползване на водата за пиене и готвене в Хасково, селата Подкрепа, Стамболийски и Въгларово бе въведена на 9 май 2025 г. По-късно отпадна забраната за Стамболийски и Подкрепа.
Сега отново е сила за Хасково и Въгларово.
Бай Танас общественик
Докато не се се санкционира някое от заведенията за бързо хранене. ресторант или цех където се готви и приготвят храни, супи и манджи с чешмяна вода все едно нищо няма до тук .
Чиновниците и бюрократите цял ден си клатят краката в топлите офиси и също си пият кафето и чаят със забранената вода.