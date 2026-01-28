От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Водата в Хасково и Въгларово остава забранена за пиене и готвене

Водата в Хасково и околностите остава забранена за пиене и готвене. Причина за това са последните резултати от лабораторните изследвания.

В 2 от 9 проби са отчетени завишения по показател „естествен уран“. Едната проба е отчела 34,6 ± 1.4 µg/l, а другата е 40,3 ± 1,7 µg/l, при норма от 30 µg/l.

Забраната за ползване на водата за пиене и готвене в Хасково, селата Подкрепа, Стамболийски и Въгларово бе въведена на 9 май 2025 г. По-късно отпадна забраната за Стамболийски и Подкрепа.

Сега отново е сила за Хасково и Въгларово.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ба
    Бай Танас общественик
    2 0
    10:41, 28 яну 2026
    Забраната май е само по желателна ! Кучетата си лаят а керванът си върви! И кой изследва и кой издава забраните и кой проверява дали се спазва ??
    Докато не се се санкционира някое от заведенията за бързо хранене. ресторант или цех където се готви и приготвят храни, супи и манджи с чешмяна вода все едно нищо няма до тук .
    Чиновниците и бюрократите цял ден си клатят краката в топлите офиси и също си пият кафето и чаят със забранената вода.
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Жребият не бе благосклонен за ОФК „Хасково“. Тимът излиза срещу „Марица“ за купата на аматьорите
Жребият не бе благосклонен за ОФК „Хасково“. Тимът излиза срещу „Марица“ за купата на аматьорите
преди 10 минути
1225 социални помощи за ниски доходи са отпуснати през декември
1225 социални помощи за ниски доходи са отпуснати през декември
преди 51 минути
Хасково се прекланя пред жертвите на комунизма на Първи февруари
Хасково се прекланя пред жертвите на комунизма на Първи февруари
преди 1 час
Три деца и млад мъж са хванати с наркотици
Три деца и млад мъж са хванати с наркотици
преди 1 час
До 14 градуса в сряда, но с променлива облачност и южен вятър
До 14 градуса в сряда, но с променлива облачност и южен вятър
преди 2 часа
Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“
Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“
преди 16 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Katy Perry - LIFETIMES

Случаен виц

Три деца и млад мъж са хванати с наркотици
1225 социални помощи за ниски доходи са отпуснати през декември

Нито една птица не се издига прекалено викоко със собствените си криле. - Уилям Блейк

Последни обяви

Случайна рецепта

Яхния от петел
Яхния от петел

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини