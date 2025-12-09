От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

В норма е уранът в питейната вода на Харманли

Съдържанието на естествен уран в питейната вода на Харманли е в норма, съобщиха от ВиК-Хасково. При последните проби анализирани в сертифицирана лаборатория е отчетен 29.6 mg/l естествен уран в микса от няколко кладенци подаван за града. При норма 30 mg/l.

ВиК- Хасково очаква решение на РЗИ – Хасково за вземане на следващи проби от водата, и евентуално отпадане на предписанието на Здравната инспекция за ограничаване на водата за пиене и готвене. То бе наложено на 4.12.2025 година и задължи ВиК -Хасково да доставя вода с водоноски в Харманли и селата Надежден и Остър Камък.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Лидерът на съветниците в Хасково Исмаил Исмаил напуска ДПС „Ново начало“ и Общинския съвет
Лидерът на съветниците в Хасково Исмаил Исмаил напуска ДПС „Ново начало“ и Общинския съвет
преди 41 минути
Пенсионерите в Хасково ще пътуват с карта от 1 евро на месец в градския транспорт
Пенсионерите в Хасково ще пътуват с карта от 1 евро на месец в градския транспорт
преди 1 час
Автомобилен състезател с демонстрации и лекция за пътна безопасност в Хасково
Автомобилен състезател с демонстрации и лекция за пътна безопасност в Хасково
преди 2 часа
Yettel стартира 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“
Yettel стартира 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“
преди 2 часа
Хасковски общински съветник съди свой колега за 100 000 лева заради обида
Хасковски общински съветник съди свой колега за 100 000 лева заради обида
преди 4 часа
В МБАЛ Хасково получиха модерен апарат за откриване на нарушения в детското зрение
В МБАЛ Хасково получиха модерен апарат за откриване на нарушения в детското зрение
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Теорията за Свръхчовека

Случаен виц

Пенсионерите в Хасково ще пътуват с карта от 1 евро на месец в градския транспорт
Лидерът на съветниците в Хасково Исмаил Исмаил напуска ДПС „Ново начало“ и Общинския съвет

Вие не можете да си стиснете ръцете със стиснати юмруци. - Индира Ганди

Последни обяви

Случайна рецепта

Пуйка по полски
Пуйка по полски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини