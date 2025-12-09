В норма е уранът в питейната вода на Харманли

Съдържанието на естествен уран в питейната вода на Харманли е в норма, съобщиха от ВиК-Хасково. При последните проби анализирани в сертифицирана лаборатория е отчетен 29.6 mg/l естествен уран в микса от няколко кладенци подаван за града. При норма 30 mg/l.

ВиК- Хасково очаква решение на РЗИ – Хасково за вземане на следващи проби от водата, и евентуално отпадане на предписанието на Здравната инспекция за ограничаване на водата за пиене и готвене. То бе наложено на 4.12.2025 година и задължи ВиК -Хасково да доставя вода с водоноски в Харманли и селата Надежден и Остър Камък.