Почистват кладенец за по-чиста вода в Хасково, правят карта със зони за водоснабдяване

Областният управител д-р Стефка Здравкова проведе работна среща относно качеството на водата в Хасково, информираха от държавното ведомство.

На срещата присъстваха представители на ВиК – Хасково, РЗИ, РИОСВ и БАБХ. Беше решено ВиК – Хасково да предостави карта на града със зоните за водоснабдяване, за да се обсъдят варианти за прецизиране на мерките на РЗИ за ограничаване ползването на вода от мрежата в Хасково.

Последните резултати от проби, публикувани от РЗИ в края на миналата седмица, показват, че няма отклонение от индикативна доза в питейната вода на Хасково. Заради леко превишение на индикативната доза през месец май тази година бяха наложени ограничения за ползването на вода за пиене и приготвяне на храна. Според резултатите от пробите, оповестени от РЗИ, в 4 от 9 проби има превишение на съдържанието на естествен уран. При норма 30 mg/l в проба от краен потребител в квартал „Хисаря“ е измерена 31.7 mg/l. В квартал „Болярово“ е отчетена стойност 30.6 mg/l, от чешма в „Кенана“ са измерени 39.5 mg/l, а в село Въгларово – 40 mg/l.

Въз основа на тези резултати РЗИ продължи действащото от месец май предписание за ограничение ползването на вода за питейни нужди, като остава задължението на ВиК – Хасково да снабдява населението с вода за питейни нужди с водоноски.

Управителят на ВиК – Хасково инж. Ненко Дервенков заяви, че от утре започва почистване на кладенец от зона Узунджово. След това ще бъдат направени тестове на водата от него. Ако пробите отговарят на изискванията, ще се пристъпи към процедури за узаконяването на кладенеца. Водата от него ще бъде включена във водопреносната система на Хасково за сметка на някои от кладенците с повишено съдържание на естествен уран. Към момента Хасково се водоснабдява от над 70 кладенци.