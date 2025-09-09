От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

Почистват кладенец за по-чиста вода в Хасково, правят карта със зони за водоснабдяване

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Областният управител д-р Стефка Здравкова проведе работна среща относно качеството на водата в Хасково, информираха от държавното ведомство.

    На срещата присъстваха представители на ВиК – Хасково, РЗИ, РИОСВ и БАБХ. Беше решено ВиК – Хасково да предостави карта на града със зоните за водоснабдяване, за да се обсъдят варианти за прецизиране на мерките на РЗИ за ограничаване ползването на вода от мрежата в Хасково.

    Последните резултати от проби, публикувани от РЗИ в края на миналата седмица, показват, че няма отклонение от индикативна доза в питейната вода на Хасково. Заради леко превишение на индикативната доза през месец май тази година бяха наложени ограничения за ползването на вода за пиене и приготвяне на храна. Според резултатите от пробите, оповестени от РЗИ, в 4 от 9 проби има превишение на съдържанието на естествен уран. При норма 30 mg/l в проба от краен потребител в квартал „Хисаря“ е измерена 31.7 mg/l. В квартал „Болярово“ е отчетена стойност 30.6 mg/l, от чешма в „Кенана“ са измерени 39.5 mg/l, а в село Въгларово – 40 mg/l.

    Въз основа на тези резултати РЗИ продължи действащото от месец май предписание за ограничение ползването на вода за питейни нужди, като остава задължението на ВиК – Хасково да снабдява населението с вода за питейни нужди с водоноски.

    Управителят на ВиК – Хасково инж. Ненко Дервенков заяви, че от утре започва почистване на кладенец от зона Узунджово. След това ще бъдат направени тестове на водата от него. Ако пробите отговарят на изискванията, ще се пристъпи към процедури за узаконяването на кладенеца. Водата от него ще бъде включена във водопреносната система на Хасково за сметка на някои от кладенците с повишено съдържание на естествен уран. Към момента Хасково се водоснабдява от над 70 кладенци.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха мъж за 323 грама кокаин в склад с животински кожи
    Задържаха мъж за 323 грама кокаин в склад с животински кожи
    преди 6 часа
    Представят изложбата „Настроения“ на Васил Тенев в Хасково на 11 септември
    Представят изложбата „Настроения“ на Васил Тенев в Хасково на 11 септември
    преди 7 часа
    Димитър Нейков – Вълка остава в ареста за отглеждане на канабис, задържан е в изпитателния срок на условна присъда
    Димитър Нейков – Вълка остава в ареста за отглеждане на канабис, задържан е в изпитателния срок на условна присъда
    преди 7 часа
    Първият магазин за мотоциклети и аксесоари „Alfa Moto“ официално отвори врати в Хасково
    Първият магазин за мотоциклети и аксесоари „Alfa Moto“ официално отвори врати в Хасково
    преди 9 часа
    Обявиха търг за публична продажба на близо 88 кг злато, иззето на митницата
    Обявиха търг за публична продажба на близо 88 кг злато, иззето на митницата
    преди 10 часа
    Любители от 11 до 82 години се включиха в първия маратон „Хасково плува“
    Любители от 11 до 82 години се включиха в първия маратон „Хасково плува“
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Bryan Adams - Christmas Time

    Случаен виц

    Задържаха мъж за 323 грама кокаин в склад с животински кожи

    Ако се страхуваш да не загубиш, тогава не би имал смелостта да победиш. Бьорн Борг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свински дроб по селски
    Свински дроб по селски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини