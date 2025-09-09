Задържаха мъж за 323 грама кокаин в склад с животински кожи

Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ бе наложена на 50-годишния турски гражданин Юсуф Сойкан за държане на 323 грама кокаин в склад в свиленградското село Мезек.

Сойкан е турски гражданин и живеел в Турция. Преди време той наел склад в село Мезек, където съхранявал обработени животински кожи. На 1 септември 2025 г. служители на Агенция „Митници“ извършили проверка в помещението. Те открили на пода в склада полиетиленов пакет с 323 грама кокаин.

На място пристигнал следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Хасково и бил извършил оглед на местопроизшествие, при който е иззето наркотичното вещество. Установено е, че Юсуф Сойкан е държал кокаина с цел разпространение, информираха от държавното обвинение.

Днес, Окръжен съд – Хасково уважи искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо задържаното лице, като може да се направи обосновано предположение, че Сойкан е негов автор. Законът предвижда наказание от 2 до 8 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева.

Според съда има опасност Юсуф Сойкан да се укрие и извърши престъпление, тъй като той е чужд гражданин, няма трайна уседналост в България.

Съдът счете, че единствено най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ ще гарантира участието на обвиняемия във воденото срещу него наказателно производство.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 16.09.2025 г. от 10:00 ч.