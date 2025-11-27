Задържаха двама ученици и мъж с наркотици

Двама ученици и мъж са хванати с наркотици в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Непълнолетните са заловени в Любимец. Учениците на 14 г. от Любимец и на 16 г. от село Трънково носили в себе си 2 съцветия от зелена листна маса с тегло 0,2 грама. Полевият наркотест е реагирал на марихуана.

Мъж е задържан с наркотик в Харманли. Вчера около 16:30 часа на улица „Янко Сакъзов“ полицаи са извършили проверка на 38-годишен свиленградчанин. В него са открити 3 сгъвки с бяло кристално вещество с общо тегло 2 грама, подлежащи на експертиза. Стартирало е бързо производство.