От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Задържаха двама ученици и мъж с наркотици

Двама ученици и мъж са хванати с наркотици в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Непълнолетните са заловени в Любимец. Учениците на 14 г. от Любимец и на 16 г. от село Трънково носили в себе си 2 съцветия от зелена листна маса с тегло 0,2 грама. Полевият наркотест е реагирал на марихуана.

Мъж е задържан с наркотик в Харманли. Вчера около 16:30 часа на улица „Янко Сакъзов“ полицаи са извършили проверка на 38-годишен свиленградчанин. В него са открити 3 сгъвки с бяло кристално вещество с общо тегло 2 грама, подлежащи на експертиза. Стартирало е бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Двама 85-годишни се сбиха заради тротоар в Хасково
Двама 85-годишни се сбиха заради тротоар в Хасково
преди 32 минути
3 деца от Хасковска област са осиновени през октомври
3 деца от Хасковска област са осиновени през октомври
преди 43 минути
860 са новрегистрираните безработни през октомври, свободните работни места са 252
860 са новрегистрираните безработни през октомври, свободните работни места са 252
преди 1 час
Оранжев и жълт код за валежи в Хасковско в четвъртък
Оранжев и жълт код за валежи в Хасковско в четвъртък
преди 3 часа
Продават на търг мобилни телефони, строителни материали, дрехи и обувки, конфискувани на границата
Продават на търг мобилни телефони, строителни материали, дрехи и обувки, конфискувани на границата
преди 20 часа
Започна изграждането на новия водопровод на ул. „Георги Китов“
Започна изграждането на новия водопровод на ул. „Георги Китов“
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Mihaela Marinova x Kristian Kostov - Ти си сърце

Случаен виц

860 са новрегистрираните безработни през октомври, свободните работни места са 252
Двама 85-годишни се сбиха заради тротоар в Хасково

Винаги си избирай по-голям враг. По-лесно се улучва. -Тери Пратчет

Последни обяви

Случайна рецепта

Гъбена супа с шери
Гъбена супа с шери

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини