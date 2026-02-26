От х:

Задържаните с кокаин за над 1 млн. евро остават в ареста, заснети са с видео камери

    Тримата задържани за опит за контрабанда на кокаин за 1 028 923,78 евро са заснети с видео камери да си предават пратката. Това стана ясно днес на съдебното заседанието в Окръжен съд – Хасково по внесеното искане от прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

    Наркотикът бе открит на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната на 22.02.2026 г. В тира били превозвани цветя, от Нидерландия през България за Турция. Зад волана на автомобила бил 53-годишният Айхан Харпутлу. Наркотикът, разпределен в 10 пакета, е открит в шофьорската кабина.

    При личен преглед на шофьора, в джобовете на якето му са открити 5199,07 грама злато на стойност 402 982,82 евро.

    За опита за контрабанда на наркотика като съпричастни са задържани 37-годишният турски гражданин Ферхат Уйар и 24-годишният Денис Рамаданов от Асеновград.

    На днешното заседание стана ясно, че първоначално пратката е била предадена от българина на Ферхат, което е станало в района на пловдивско село. По-късно турският гражданин от своя страна я предал на водача. Част от действията са заснети от видео камери.

    Защитниците на обвиняемите претендираха, че клиентите им не са знаели какво има в пакетите. Прокурор Павел Жеков настоя тримата да бъдат оставени в ареста, което бе уважено от съдия Красимир Димитров. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 5 март от 10 часа.

    Източник: Haskovo.NET

    До 2 март работодателите подават справки за изплатени през 2025 г. доходи на физически лица
    преди 18 минути
    преди 18 минути
    Обвиняем за отвличане излиза на свобода срещу парична гаранция от 5000 евро
    преди 43 минути
    преди 43 минути
    ПГТ – Хасково представи концепция за бизнес събитие с презентация на английски език
    преди 1 час
    преди 1 час
    Поскъпва водата в Хасковска област от 1 март
    преди 2 часа
    преди 2 часа
    Цвети Лалов бе оправдан по делото за клевета, заведено от Георги Иванов
    преди 2 часа
    преди 2 часа
    Откриха обновената и модернизирана детска градина „Славейче" в Хасково
    преди 8 часа
    преди 8 часа

