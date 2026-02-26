Задържаните с кокаин за над 1 млн. евро остават в ареста, заснети са с видео камери

Тримата задържани за опит за контрабанда на кокаин за 1 028 923,78 евро са заснети с видео камери да си предават пратката. Това стана ясно днес на съдебното заседанието в Окръжен съд – Хасково по внесеното искане от прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Наркотикът бе открит на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната на 22.02.2026 г. В тира били превозвани цветя, от Нидерландия през България за Турция. Зад волана на автомобила бил 53-годишният Айхан Харпутлу. Наркотикът, разпределен в 10 пакета, е открит в шофьорската кабина.

При личен преглед на шофьора, в джобовете на якето му са открити 5199,07 грама злато на стойност 402 982,82 евро.

За опита за контрабанда на наркотика като съпричастни са задържани 37-годишният турски гражданин Ферхат Уйар и 24-годишният Денис Рамаданов от Асеновград.

На днешното заседание стана ясно, че първоначално пратката е била предадена от българина на Ферхат, което е станало в района на пловдивско село. По-късно турският гражданин от своя страна я предал на водача. Част от действията са заснети от видео камери.

Защитниците на обвиняемите претендираха, че клиентите им не са знаели какво има в пакетите. Прокурор Павел Жеков настоя тримата да бъдат оставени в ареста, което бе уважено от съдия Красимир Димитров. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 5 март от 10 часа.