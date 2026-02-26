Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково бе домакин на мобилност по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 2 – „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Събитието се проведе в рамките на два дни – 25 и 26 февруари.

Гости на гимназията бяха екипи и ученици от ПГ по химични и хранителни технологии – Пазарджик, ПГ по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ – Пещера и ПГ по техника и технологии „Христо Ботев“ – Смолян.

Акцент в програмата бе откритият урок на Живка Чакалова по учебния предмет „Чужд език по професията – английски език“, с участието на ученици от 11. клас, специалности „Кетъринг“ и „Рекламна графика“.

Темата на урока – „Organizing An Event – Integrated Visual Identity and Catering Concept“ – представи реална бизнес симулация, в която учениците трябваше да разработят цялостна концепция за събитие. Те анализираха клиентски бриф, разработиха меню според изискванията на клиента, създадоха визуална идентичност – лого и постер, съобразиха решенията си с бюджет, целева аудитория и бранд концепция и презентираха проекта си на английски език.

Урокът демонстрира ефективността на проектно-базираното обучение (ПБО), съчетаващо езикова подготовка, предприемаческо мислене и професионални компетентности. В края на занятието учениците представиха завършен продукт – работеща концепция за събитие с разработена визуална и кетъринг стратегия, която впечатли гостите със своята практическа насоченост и високо ниво на професионализъм.

След открития урок се проведе работна среща между педагогическите екипи, на която бяха обсъдени възможностите за мултиплициране на добрите практики и интегриране на иновативни методи в обучението.

През втория ден от мобилността, по време на работилницата на тема „Осъзнато учене“, участниците обмениха ценен опит относно прилагането на иновации в своите училища. Специален акцент бе поставен върху възможностите ПБО да бъде надградено чрез прилагане на принципите на осъзнатото учене – насърчаване на саморефлексията, развиване на нагласа за развитие (growth mindset), стимулиране на сътрудничеството и изграждане на подкрепяща образователна среда.

В рамките на практическата част участниците работиха по няколко реални казуса от училищната практика. Чрез анализ и групова дискусия бяха предложени решения, базирани на осъзнат подход, активна комуникация, съпричастност и екипност. Споделеното убеждение бе, че много от предизвикателствата в училище могат да бъдат успешно преодолени, когато се работи целенасочено за изграждане на нагласа за развитие, насърчаване на сътрудничеството и създаване на култура на подкрепа.

Официален гост на събитието бе г-жа Дарина Станчева – старши експерт по професионално образование и обучение, която проследи работата на участниците и подкрепи инициативата.