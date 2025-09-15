Усмивки и вдъхновение на старта на новата учебна година в ПГТ „Александър Паскалев“

Дворът на Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ в Хасково отново оживя – 460 ученици прекрачиха прага на училището в първия учебен ден на 2025/2026 година. Сред тях са и 93 осмокласници, които тази есен избраха да се обучават в гимназията. Те ще развиват знания и умения в четири паралелки по пет специалности: „Организация на хотелиерството“, „Кетъринг“, „Съдебна администрация“, „Рекламна графика“ и „Производство на хляб и хлебни изделия“.

Тази учебна година стартира с нови предизвикателства и възможности. Учениците ще работят в модерно оборудваните – СТЕМ центрове по природни науки и дизайн, а за почивка и вдъхновение ще могат да се наслаждават на специално обособените уютни кътове в коридорите на училището.

Празничното настроение бе подсилено от мажоретния състав, който откри церемонията с впечатляващ танц. Учебната година бе открита от директора на гимназията Лидия Педалова, която поздрави ученици, учители и родители с пожелания за здраве, успехи, вдъхновение, нови приятелства и толерантност.

Тържеството продължи с изпълнение на клуб „Фолклорни ритми“, а традиционно училищният химн съпроводи влизането в класните стаи. Всеки осмокласник получи и ръчно изработена бисквитка „Добре дошли“ – сладък символ на новото начало.