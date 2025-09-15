От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Усмивки и вдъхновение на старта на новата учебна година в ПГТ „Александър Паскалев“

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Дворът на Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ в Хасково отново оживя – 460 ученици прекрачиха прага на училището в първия учебен ден на 2025/2026 година. Сред тях са и 93 осмокласници, които тази есен избраха да се обучават в гимназията. Те ще развиват знания и умения в четири паралелки по пет специалности: „Организация на хотелиерството“, „Кетъринг“, „Съдебна администрация“, „Рекламна графика“ и „Производство на хляб и хлебни изделия“.

    Тази учебна година стартира с нови предизвикателства и възможности. Учениците ще работят в модерно оборудваните  – СТЕМ центрове по природни науки и дизайн, а за почивка и вдъхновение ще могат да се наслаждават на специално обособените уютни кътове в коридорите на училището.

    Празничното настроение бе подсилено от мажоретния състав, който откри церемонията с впечатляващ танц. Учебната година бе открита от директора на гимназията Лидия Педалова, която поздрави ученици, учители и родители с пожелания за здраве, успехи, вдъхновение, нови приятелства и толерантност.

    Тържеството продължи с изпълнение на клуб „Фолклорни ритми“, а традиционно училищният химн съпроводи влизането в класните стаи. Всеки осмокласник получи и ръчно изработена бисквитка „Добре дошли“ – сладък символ на новото начало. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
    Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
    преди 11 минути
    ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете
    ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете
    преди 1 час
    ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково с нова комбинирана спортна площадка
    ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково с нова комбинирана спортна площадка
    преди 1 час
    112 първокласници посрещна ОУ „Иван Рилски“, откриха нов СТЕМ център
    112 първокласници посрещна ОУ „Иван Рилски“, откриха нов СТЕМ център
    преди 1 час
    Първи звънец за 84 първокласници в хасковското СУ „Васил Левски“
    Първи звънец за 84 първокласници в хасковското СУ „Васил Левски“
    преди 2 часа
    Нова учебна година – нови STEM кабинети в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
    Нова учебна година – нови STEM кабинети в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 2017 Rock Meets Classic - Uriah Heep - July Morning

    Случаен виц

    ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково с нова комбинирана спортна площадка
    ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете

    Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. - Пабло Пикасо

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кейк с меласа и медена глазура
    Кейк с меласа и медена глазура

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини