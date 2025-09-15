От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково с нова комбинирана спортна площадка

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в Хасково откри новата учебна година с нова комбинирана спортна площадка. Придобивката бе открита на днес в присъствието на областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кмета на община Хасково Станислав Дечев, инж. Дарина Станчева – старши експерт в РУО-Хасково и директора на Държавното горско стопанство инж. Диана Василева.

    Директорът на ПГДС Маргарита Топалова заяви, че новото съоръжение е изградено по национална програма на МОН за изграждане и основен ремонт спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026 г., модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Финансирането от МОН е 159 047,79 лева без ДДС, а собственото финансиране в размер на 13 419,55 лева без ДДС.

    „Считам, че изпълнението на този проект ще допринесе за осигуряване на по-привлекателна, здравословна и достъпна учебна среда. Добрите условия за спорт ще допринесат за съхранение на утвърдените традиции и постижения на гимназията в спортовете футбол, хандбал, волейбол, тенис на маса, лека атлетика“, каза Маргарита Топалова. Тя изтъкна, че през годините спортните отборите на гимназията заеха призови места в областни, зонални и държавни финали на Ученическите игри от националния спортен календар на Министерството на образованието и науката. Топалова благодари на Община Хасково за подкрепата при изграждане спортното съоръжение.

    В обръщението си кметът на община Хасково Станислав Дечев пожела на учениците още по-големи спортни постижения и успешна учебна година.

    Веднага след тържествената част имаше демонстративна игра по баскетбол.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
    Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
    преди 11 минути
    ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете
    ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете
    преди 1 час
    Усмивки и вдъхновение на старта на новата учебна година в ПГТ „Александър Паскалев“
    Усмивки и вдъхновение на старта на новата учебна година в ПГТ „Александър Паскалев“
    преди 1 час
    112 първокласници посрещна ОУ „Иван Рилски“, откриха нов СТЕМ център
    112 първокласници посрещна ОУ „Иван Рилски“, откриха нов СТЕМ център
    преди 1 час
    Първи звънец за 84 първокласници в хасковското СУ „Васил Левски“
    Първи звънец за 84 първокласници в хасковското СУ „Васил Левски“
    преди 2 часа
    Нова учебна година – нови STEM кабинети в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
    Нова учебна година – нови STEM кабинети в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

    Случаен виц

    Първи звънец за 84 първокласници в хасковското СУ „Васил Левски“
    Усмивки и вдъхновение на старта на новата учебна година в ПГТ „Александър Паскалев“

    Човечеството е заплашено от три беди: невежеството на свещениците, материализма на учените и безчинствата на демократите. - Платон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сьомга във фолио със сос от сметана
    Сьомга във фолио със сос от сметана

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини