ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково с нова комбинирана спортна площадка

Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в Хасково откри новата учебна година с нова комбинирана спортна площадка. Придобивката бе открита на днес в присъствието на областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кмета на община Хасково Станислав Дечев, инж. Дарина Станчева – старши експерт в РУО-Хасково и директора на Държавното горско стопанство инж. Диана Василева.

Директорът на ПГДС Маргарита Топалова заяви, че новото съоръжение е изградено по национална програма на МОН за изграждане и основен ремонт спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026 г., модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Финансирането от МОН е 159 047,79 лева без ДДС, а собственото финансиране в размер на 13 419,55 лева без ДДС.

„Считам, че изпълнението на този проект ще допринесе за осигуряване на по-привлекателна, здравословна и достъпна учебна среда. Добрите условия за спорт ще допринесат за съхранение на утвърдените традиции и постижения на гимназията в спортовете футбол, хандбал, волейбол, тенис на маса, лека атлетика“, каза Маргарита Топалова. Тя изтъкна, че през годините спортните отборите на гимназията заеха призови места в областни, зонални и държавни финали на Ученическите игри от националния спортен календар на Министерството на образованието и науката. Топалова благодари на Община Хасково за подкрепата при изграждане спортното съоръжение.

В обръщението си кметът на община Хасково Станислав Дечев пожела на учениците още по-големи спортни постижения и успешна учебна година.

Веднага след тържествената част имаше демонстративна игра по баскетбол.

Анета Кутелова