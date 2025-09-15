Първи звънец за 84 първокласници в хасковското СУ „Васил Левски“

Новата учебна година бе тържествено открита в хасковското СУ „Васил Левски“ днес.

Празникът започна с посрещане знамето на училището и издигане на националния флаг под звуците на химна на България. Отец Никола отслужи тържествен водосвет за здраве и благополучие на всички 760 ученици. Имаше музикален поздрав с песента „Училище любимо наше“ в изпълнение на вокална група „Мелодия“ с ръководител Джансу Дауд.

Всички възпитаници на училището и учителите бяха приветствани от директора Милена Михайлова. Тя отбеляза, че тази година е още по-специална, защото училището отбелязва 180 години от създаването му – юбилей, който носи в себе си памет, традиции и вяра в бъдещето.

„180 години, в които поколения учители и ученици са градили история, съхранявали са духа на знанието и са носили със себе си идеалите на патрона ни – Апостола на свободата Васил Левски. Това е юбилей, който ни вдъхновява и ни задължава да продължим с още по-голяма отговорност и стремеж към качество“, каза в словото си Милена Михайлова. Тя пожела на всички ученици новата учебна година им донесе знания, вдъхновение и успехи в училището, което през тази година ще бъде част от програмата „Училища за пример“.

По традиция първи училищния праг прекрачиха 84-те първокласници от четири паралелки, които бяха изключително развълнувани да поемат по пътя на знанието със своите учители, които ще ги подкрепят, учат и вдъхновяват. Най-малките ученици приеха „Ключа на знанието“, като обещаха отговорно да го пазят.

Сред официалните гости на тържеството бяха Йорданка Иванова – началник отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в Община Хасково, Таня Ганева – старши експерт в Регионално управление на образованието Хасково.

По повод празника бяха получени поздравителни адреси от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кмета на община Хасково Светослав Дечев, началника на РУО-Хасково Силвия Касабова и началника на Военно окръжие – Хасково подполковник Петър Петков.