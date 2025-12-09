От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Автомобилен състезател с демонстрации и лекция за пътна безопасност в Хасково

Изображение 1 от 27
Покажи в галерия

    Илия Царски, който е един от най-титулуваните автомобилни състезатели в България и притежаващ 20 шампионски титли в кариерата си, гостува днес в Хасково.

    В ранния следобед днес той изнесе лекция за пътна безопасност в голямата зала на Младежки център в областния град. На събитието присъстваха ученици и учители от три училища – СУ „Васил Левски“, ФСГ „Атанас Буров“ и ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“. Илия Царски разясни пред подрастващите основни акценти за безопасно шофиране, сред които са правилното позициониране на тялото в седалката, правилен захват на волана.

    По-късно в двора на СУ „Васил Левски“ автомобилният състезател демонстрира майсторско шофиране, включително и овладяване на автомобила в екстремни ситуации. Дрифтовете бяха бурно аплодирани от ученици, излезли на двора в училището, а други наблюдаваха от прозорците.

    Днешните изяви са последна заключителна част на кампанията за пътна безопасност „Аз и моите родители ще бъдем отговорни шофьори“, организирана от Министерството на образованието и науката. Присъстваха началникът на Регионалното управление на образованието в Хасково Силвия Касабова, директорът на СУ „Васил Левски“ Милена Михайлова, преподаватели по технически дисциплини от Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии. 

    Автомобилният състезател Илия Царски посъветва бъдещите и младите водачи да бъдат отговорни, да спазват правилата за движение по пътищата. Посочи, че сред основните причини за пътнотранспортни произшествия са високата скорост, липсата на опит сред водачите и несъобразяването на пътната обстановка.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Лу
      Лудият Макс
      1 -2
      16:55, 9 дек 2025
      Показва им как да правят дрифт и други газ-арии.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Лидерът на съветниците в Хасково Исмаил Исмаил напуска ДПС „Ново начало“ и Общинския съвет
    Лидерът на съветниците в Хасково Исмаил Исмаил напуска ДПС „Ново начало“ и Общинския съвет
    преди 40 минути
    В норма е уранът в питейната вода на Харманли
    В норма е уранът в питейната вода на Харманли
    преди 1 час
    Пенсионерите в Хасково ще пътуват с карта от 1 евро на месец в градския транспорт
    Пенсионерите в Хасково ще пътуват с карта от 1 евро на месец в градския транспорт
    преди 1 час
    Yettel стартира 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“
    Yettel стартира 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“
    преди 2 часа
    Хасковски общински съветник съди свой колега за 100 000 лева заради обида
    Хасковски общински съветник съди свой колега за 100 000 лева заради обида
    преди 4 часа
    В МБАЛ Хасково получиха модерен апарат за откриване на нарушения в детското зрение
    В МБАЛ Хасково получиха модерен апарат за откриване на нарушения в детското зрение
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без коментар – Битката за читалище "Заря"

    Случаен виц

    Yettel стартира 11-ото издание на програмата „Рамо до рамо“
    Пенсионерите в Хасково ще пътуват с карта от 1 евро на месец в градския транспорт

    Това, дето ми е на главата, мога да сваля, но това, дето ми е в сърцето, не мога да извадя. -Елин Пелин

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пилешко месо с лук и маслини
    Пилешко месо с лук и маслини

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини