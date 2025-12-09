Автомобилен състезател с демонстрации и лекция за пътна безопасност в Хасково

Илия Царски, който е един от най-титулуваните автомобилни състезатели в България и притежаващ 20 шампионски титли в кариерата си, гостува днес в Хасково.

В ранния следобед днес той изнесе лекция за пътна безопасност в голямата зала на Младежки център в областния град. На събитието присъстваха ученици и учители от три училища – СУ „Васил Левски“, ФСГ „Атанас Буров“ и ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“. Илия Царски разясни пред подрастващите основни акценти за безопасно шофиране, сред които са правилното позициониране на тялото в седалката, правилен захват на волана.

По-късно в двора на СУ „Васил Левски“ автомобилният състезател демонстрира майсторско шофиране, включително и овладяване на автомобила в екстремни ситуации. Дрифтовете бяха бурно аплодирани от ученици, излезли на двора в училището, а други наблюдаваха от прозорците.

Днешните изяви са последна заключителна част на кампанията за пътна безопасност „Аз и моите родители ще бъдем отговорни шофьори“, организирана от Министерството на образованието и науката. Присъстваха началникът на Регионалното управление на образованието в Хасково Силвия Касабова, директорът на СУ „Васил Левски“ Милена Михайлова, преподаватели по технически дисциплини от Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии.

Автомобилният състезател Илия Царски посъветва бъдещите и младите водачи да бъдат отговорни, да спазват правилата за движение по пътищата. Посочи, че сред основните причини за пътнотранспортни произшествия са високата скорост, липсата на опит сред водачите и несъобразяването на пътната обстановка.

Анета Кутелова