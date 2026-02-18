От х:

С впечатляващ концерт-спектакъл СУ „Васил Левски“ отпразнува 180 г. от създаването си

    СУ „Васил Левски“ е наследник на първото новобългарско училище в Хасково. Тази вечер бивши и настоящи учители и ученици, директори и служители на училището подариха на Хасково изключителен спектакъл, с който отбелязаха тържествено 180 години от създаването на учебното заведение.

    Кметът на община Хасково Станислав Дечев отличи СУ „Васил Левски“ с паметен знак и се обърна към всички с думите: „Въпреки трудните 180 години, в които е имало войни и различни режими, училището е устояло във времето, защото хасковската общественост е виждала в него храм на знанието. В наши дни училище „Васил Левски“ е пример за иновативно и модерно образование. Това се дължи на труда на учителите, на успехите на учениците и на огромната подкрепа от родителите. Пожелавам на всички да продължите с достойнство да пишете новите страници от историята на училището. Или както казва Вашата преподавателка по литература Галя Ванчева: „Историята се пише тихо, в класните стаи…“

    Поздравления към екипа на СУ „Васил Левски“ поднесоха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, Лазар Донев – държавен експерт от МОН, началникът на РУО Хасково Силвия Касабова, а поздравителни адреси изпратиха министърът на образованието Красимир Вълчев, председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, директори на други училища, синдикати и граждани.

    За първи път в 180-годишната си история СУ „Васил Левски“ има свой химн. Той беше изпълнен за първи път тази вечер на сцената на ОНЧ „Заря-1858“. Учениците и преподавателите на училището, с подкрепата на екипа на ДКТ „Иван Димов“, подариха на своите гости впечатляващ спектакъл, проследяващ историята на първото новобългарско училище в Хасково от далечната 1846 година до днес. 

    Източник: Haskovo.NET

