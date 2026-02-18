Хасково се преклони пред великото дело на Апостола на българската свобода – Васил Левски.

По време на възпоменателна церемония-поклонение по повод 153 години от гибелта на Васил Левски венци и цветя на признателност поднесоха кметът на община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, заместник-кметовете на Хасково Мария Вълчева и Динко Тенев, секретарят на Община Хасково Пламен Лечев, заместник областният управител на Хасково Богдан Кирилов, директорът на СУ „Васил Левски“ Хасково Милена Михайлова, командирите на Военните формирования в Хасково и Корен, началникът на Военно окръжие, православни свещеници, представители на държавни и общински институции, на обществени и патриотични организации, граждани.

Символичен домакин на честването е СУ „Васил Левски“. То е наследник на първото новобългарско училище в Хасково и днес тържество ще отбележи 180 години от създаването си.