Възпоменателна церемония-поклонение на 18 февруари за 153 г. от гибелта на Васил Левски

Община Хасково съвместно със СУ „Васил Левски“ и Военните формирования в Хасково и Корен организират възпоменателна церемония-поклонение по повод 153 години от гибелта на Васил Левски.

На 18 февруари 2026 г., от 11:00 часа, пред паметника на Апостола на свободата в Хасково, в двора на едноименното училище, ще бъде отслужена панихида и ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност пред живота и саможертвата на Васил Левски.

„Община Хасково отправя покана към всички жители и гости на Хасково, към представителите на държавните институции, обществени и патриотични организации и политически партии заедно да почетем безсмъртното дело на Апостола на свободата Васил Левски“, призоваха от местната администрация.